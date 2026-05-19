Москва19 маяВести.За первые четыре месяца 2026 года на российский учет встало 2140 новых легковых автомобилей Honda, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава "Автостата" Сергей Целиков.
Более половины купленных авто японского бренда приходится на кроссоверы Honda CR-V (633 шт.) и Honda Vezel (627 шт.).
При этом до 53% новых автомобилей Honda имеют китайский шильдик, а практически все остальные произведены в самой Японии.
