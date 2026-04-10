Импорт авто с пробегом из Японии в РФ подскочил на 32%

Москва10 апр Вести.За первые три месяца 2026 года из Японии в Россию было ввезено 47,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом (старше трех лет). Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Как подсчитал "Автостат", ввоз поддержанных авто из Японии вырос на 32% в сравнении с январем-мартом 2025 года.

Лидером среди подержанных иномарок из Японии пока остается Toyota — за первые три месяца этого года ввезли более 15,1 тысячи автомобилей.

Однако Honda стремительно сокращает отставание. В модельном зачете лидерство удерживает именно Honda Freed. Аналитики не исключают, что по итогам года именно Honda может выйти на первое место. На долю двух японских брендов приходится почти две трети всего импорта из этой страны.

Следом в рейтинге расположились Suzuki (4,2 тысячи штук) и Mazda (почти 2,5 тысячи). Замыкает топ-5 неожиданный участник — немецкий Volkswagen (почти 1,9 тысячи), которому удалось обойти японские марки Nissan и Mitsubishi.

Ранее Целиков сообщил, что за первый квартал 2026 года россияне продемонстрировали повышенный интерес к немецким BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen.