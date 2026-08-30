Абраменков: Hyundai, KIA и GAC отозвали больше всего машин в России в 2025 году

Замглавы Минпромторга перечислил самые отзываемые марки автомобилей в России Абраменков: Hyundai, KIA и GAC отозвали больше всего машин в России в 2025 году

Москва30 авг Вести.Самые масштабные отзывные кампании среди легковых автомобилей в России в 2025 году были у Hyundai, KIA и GAC.

Об этом рассказал в беседе с РИА Новости заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Самыми масштабными отзывными кампаниями в прошлом году были у Hyundai — отозвали почти 100 тыс. машин из-за риска короткого замыкания, у KIA — более 55 тыс. по той же причине, а также у GAC — около 17 тыс. из-за возможной утечки топлива сказал Абраменков

Замглавы ведомства пояснил, что отзыв автомобилей является мерой для обеспечения безопасности граждан и не зависит от происхождения машины. Он указал, что производители устраняют выявленные несоответствия после проверок.

Абраменков также добавил, что отзывные кампании затрагивают общественный транспорт. В качестве примера он привел троллейбус "Авангард" в Калининграде, у которого после возгорания были выявлены проблемы с батареей и дверями.

Ранее руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито Авто" Артем Хомутинников заявил, что некоторые россияне в 2026 году смогут сэкономить при покупке нового автомобиля благодаря программе льготного автокредитования "Семейный автомобиль".

Он напомнил, что базовый размер государственной субсидии в большинстве регионов составляет 10% от стоимости автомобиля.