Москва7 июн Вести.Наиболее высокий интерес российские автоугонщики проявляют к транспортным средствам старше четырех лет, при этом вероятность угона новой машины стремится к нулю, сообщило РИА Новости со ссылкой на вице-президента группы "Ренессанс Страхование" Сергея Демидова.

Несмотря на то, что новые авто обычно находятся под прицелом угонщиков, минимальный риск угона сейчас характерен именно для них. Так, на машины младше одного года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов… Подавляющая часть угонов приходится на транспорт старше четырех лет – 57% из угнанных автомобилей отметил эксперт

Он также уточнил, что доля угнанных автомобилей в возрасте одного года составляет 17%, 13% угонов приходится на двухлетние машины, а 10% – на трехлетние.

Чаще преступников привлекают массовые автомобили марки Kia и премиальные Lexus. При этом Lexus является и лидером по размеру страховых выплат из-за более высокой средней стоимости автомобилей бренда.