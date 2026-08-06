"Авито Авто" назвало самые популярные автомобили с пробегом в июле "Авито Авто": Lada Granta стала самым популярным автомобилем с пробегом в июле

Москва6 авг Вести.Самыми популярными автомобилями с пробегом в России по итогам июля стали Lada Granta, Lada Priora, Toyota Camry, Lada 2114 Samara и Hyundai Solaris. Об этом свидетельствуют данные исследования "Авито Авто", основанного на количестве запросов контактов продавцов на платформе.

Лидером рейтинга стала Lada Granta со средней стоимостью около 600 тысяч рублей. На втором месте расположилась Lada Priora со средней ценой 330 тысяч рублей. В первую пятерку также вошли Toyota Camry (2 млн рублей), Lada 2114 Samara (200 тысяч рублей) и Hyundai Solaris (950 тысяч рублей).

Среди корейских автомобилей наибольшим спросом пользовались Hyundai Solaris, Kia Rio и Kia Sportage. В числе самых востребованных японских моделей оказались Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota RAV4. Среди европейских и премиальных автомобилей чаще других россияне интересовались Volkswagen Polo, BMW 5-й серии и Mercedes-Benz E-Класса.

По данным "Авито Авто", спрос на автомобили сегмента SUV за год вырос на 22,6%, а их доля в общем интересе покупателей достигла 30%. Самыми популярными кроссоверами и внедорожниками стали LADA 4x4 ("Нива"), Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Kia Sportage и BMW X5.

Эксперты также отметили рост предложения подержанных китайских автомобилей. В июле их доля среди всех объявлений на платформе впервые превысила 6%. Помимо Haval и Geely, значительно увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей Jetour и GAC, а также моделей Tank, Changan и Omoda.