Российский Tenet T7 стал самым популярным кроссовером в Москве Лидером продаж среди кроссоверов в Москве стал Tenet T7

Москва23 июл Вести.Аналитическое агентство "Автостат" подвело итоги продаж новых легковых автомобилей в столице за первую половину 2026 года. Всего за этот период москвичи приобрели 79 941 машину — на 19% больше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом году. При этом в модельном рейтинге произошла смена лидера на российский кроссовер Tenet T7.

По брендам первенство удерживает китайский Haval, который выбрали 8486 покупателей. На втором месте — Geely с результатом 7061 проданного автомобиля. Тройку замыкает отечественный Tenet, реализовавший 6333 машины. Далее следуют белорусская марка Belgee (4774) и российская Lada (4332). Все остальные производители не смогли преодолеть планку в 4 тысячи проданных экземпляров.

Однако по конкретным моделям расклад оказался иным. Самым востребованным кроссовером в Москве стал Tenet T7: за шесть месяцев его приобрели 4115 раз. Этот результат позволил российскому автомобилю уверенно обойти прежних фаворитов — Geely Monjaro (2959 единиц) и Haval Jolion (2958). На четвертое место сместился Belgee X50 (1823), а пятерку замкнул японский Toyota Highlander с показателем 1754 автомобиля.

Ранее в Tenet заявили, что компания намерена занять более 10% российского рынка новых легковых моделей, который оценивается в 1,4 миллиона единиц.