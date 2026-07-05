Названы модели авто, которых не хватает на российском рынке Эксперт рассказал, каких автомобилей не хватает в России

Москва5 июл Вести.В России не хватает автомобилей семейного класса – минивэнов, легковых фургонов в стиле "каблучок" и компактных машин А-класса. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Эксперт добавил, что в целом, в РФ не хватает современных авто по доступной цене, потребительские свойства которых были бы сбалансированы.

В том числе, мне кажется, что у нас существует нехватка предложений вот такого малого класса минивэна, доступного опять же семейного автомобиля. Мы же много говорим про многодетность, а достаточно доступного, что называется, семейного автомобиля, который мог бы иметь массовый спрос, не существует. На мой взгляд, это достаточно важная история отметил Хайцеэр

Он подчеркнул, основные ниши в РФ закрыты, однако указал на нехватку недорогих и компактных легковых авто.

Мне предполагается, что можно было бы еще выпустить автомобили в стиле "каблучок". Так бы я назвал этот класс. Для малого бизнеса именно этих автомобилей не хватает … Нет совсем малого класса, я бы назвал такой A-класс. Хотелось бы здесь увидеть более современный, более насыщенный автомобиль современными опциями и более востребованный. Там могли бы его приобретать и люди молодые, у которых там не очень высокий достаток, и те, кому, в принципе, не нужна дорогая машина заявил эксперт

Ранее сообщалось, что российский бренд Tenet в июне начал продажи пятиместного кроссовера T8 ценой от 3 миллионов рублей. Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра и роботизированной коробкой передач. Кроме того, Т8 получил новый большой багажник.