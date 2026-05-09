Москва9 мая Вести.Специалисты сайта Autonews.ru проанализировали российский авторынок и составили подборку новых немецких кроссоверов, доступных к покупке в стране. В перечень вошли модели Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и BMW.

Большинство представленных автомобилей поставляются из Китая, где они выпускаются с приставкой L в названии, обозначающей удлиненный кузов. Все цены указаны без учета дилерских скидок.

Самым доступным предложением оказался Volkswagen Tharu XR. Данная модель создана специально для китайского рынка.

Минимальная цена составляет 2,2 миллиона рублей — за эти деньги можно приобрести версию со 110-сильным мотором и автоматом говорится в материале

Данная модель оснащается полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 110 или 160 лошадиных сил. Покупателю предлагают на выбор автоматическую или роботизированную трансмиссию, при этом привод у всех версий только передний.

Volkswagen T-Roc стартует от 3,05 миллиона рублей за версию с мотором в 150 сил. Автомобили на 160 сил обойдутся минимум в 3,1 миллиона. Оба двигателя работают с роботизированной коробкой передач, привод — передний.

Volkswagen Tiguan L с удлиненным кузовом и полуторалитровым мотором на 160 сил стоит от 3,65 до 4 миллионов рублей.

Audi Q2L оценивается в 3,8–4,2 миллиона, а Q3 — в 3,95–4,5 миллиона. Все эти модели имеют передний привод и роботизированную коробку.

Mercedes-Benz GLA предлагается к покупке с двумя двигателями: 1,3 литра (163 силы) с передним приводом либо 2,0 литра (224 силы) с полным. Цены начинаются от 5,4 и 6,5 миллиона рублей.

BMW X1 оснащен полным приводом, двухлитровым мотором мощностью 204 силы и роботизированной коробкой. Стоимость нового кроссовера — от 5,5 миллиона рублей. Версия M35i с 300-сильным двигателем обойдется минимум в 6,75 миллиона.

Как сообщалось, ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предостережения участникам рынка на фоне появившихся прогнозов о возможном повышении цен на автомобили.