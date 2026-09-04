Минпромторг: продажи всех типов авто в РФ за 8 месяцев выросли на 7,2%

Продажи всех типов автотранспорта в России за 8 месяцев выросли на 7,2% Минпромторг: продажи всех типов авто в РФ за 8 месяцев выросли на 7,2%

Москва4 сен Вести.За восемь месяцев 2026 года в России было продано 940 421 новое автотранспортное средство всех типов, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета Минпромторга.

Легковых автомобилей реализовано 845 962 штуки - плюс 10,2%. При этом продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 17,2% до 54 931 единицы, грузовиков - на 8,5% до 32 987 штук, автобусов - на 6,6% до 6541 штуки.

В августе рынок легковых авто составил 113 758 машин, что на 6,4% меньше, чем год назад. При этом 71,3% из них произведены или собраны в России.

Отдельного внимания заслуживает сегмент электромобилей и гибридов. За восемь месяцев их продано 83 262 штуки, что почти вдвое больше, чем в январе - августе 2025 года, когда было реализовано 43 012 таких машин. Рост составил 93,6%.

Ранее свои данные о рынке легковых автомобилей опубликовал "Автостат".