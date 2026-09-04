Электромобилей в Австралии впервые продано больше, чем бензиновых авто Продажи электромобилей в Австралии впервые оказались выше бензиновых машин

Москва4 сен Вести.В Австралии в августе впервые продано больше полностью электрических машин, чем авто с бензиновым двигателем, следует из данных австралийской Федеральной палаты автомобильной промышленности.

...В августе было продано 27 089 электромобилей… Это был самый высокий показатель продаж электромобилей за один месяц в Австралии говорится в сообщении

Отмечается, что доля полностью электрических машин составила 24,9% всего рынка новых автомобилей, что на 171% больше, чем в августе годом ранее.

Машин с бензиновыми двигателями продано 25,8 тысячи, а с дизельными – 23,6 тысячи.

В четверг в Минпромторге отмечали, что в России продажи новых электромобилей и гибридов по итогам января-августа выросли почти вдвое. Объем рынка составил 83,3 тыс. автомобилей, что на 93,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.