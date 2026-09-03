Продажи электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое

В России выросли продажи новых электрокаров и гибридов Продажи электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое

Москва3 сен Вести.Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-августа выросли почти вдвое. Объем рынка составил 83,3 тыс. автомобилей, что на 93,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в Минпромторге.

Доля гибридных и электромобилей в общем объеме продаж новых автомобилей увеличилась до 8,9% против 4,9% годом ранее.

Одновременно заметно выросла в продаже доля электромобилей и гибридов, произведенных в России. За восемь месяцев на отечественные машины пришлось 27,3% продаж в этом сегменте, или 22,8 тыс. единиц. Годом ранее показатель составлял 11,8%.