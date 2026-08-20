В России выросли продажи зарядок для электромобилей РБК: в России выросли продажи зарядок для электромобилей

Москва20 авг Вести.Продажи товаров для зарядки электромобилей на маркетплейсе Wildberries с мая по август выросли на 120% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Лидером по обороту стали "умные" трехфазные зарядные станции на 22кВт с управлением по Wi-Fi, а лидером в натуральном выражении – зарядные устройства на 3,5-7кВт.

В пресс-службе Ozon рассказали, что в период с 1 мая по 1 августа россияне в 2,6 раз чаще стали приобретать зарядки для гибридных и электрических автомобилей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

17 августа глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целюков сообщил, что доля электромобилей в продажах новых легковых машин по итогам недели 10-16 августа впервые превысила 2%. Спрос на электрокары растет на фоне проблем с топливом, отметил он.

Причина кроется в повышенном спросе EV на фоне проблем с топливом на заправках. Спрос был и раньше, но предложение продолжает отставать уточнил он

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев 18 августа заявил, что российские власти активно работают над обеспечением граждан и экономики страны всеми видами топлива. Позже вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия уже начала импорт топлива, также приняты необходимые нормативно-правовые акты для возможности выпуска топлива более низкого экологического класса.