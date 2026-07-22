Москва22 июл Вести.Ситуацию с доступностью топлива в регионах России удалось решить за счет перераспределения поставок с других заводов, рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью ИС "Вести".

Переработка нефти в России за неделю выросла на 110 тысяч баррелей в сутки. Агентство Bloomberg отметило, что НПЗ, включая крупнейший, Омский, оперативно восстанавливаются после ударов украинских беспилотников.

В частности, Волгоградский и Кстовский НПЗ увеличили загрузку в три раза – до 100 тысяч баррелей в сутки каждый. Московский НПЗ нарастил переработку на 20% – до 160 тысяч баррелей. Омский – вышел на уровень в 430 тысяч баррелей в сутки, что всего на 50 тысяч меньше, чем до атак.

Во многом это связано с перестройкой логистики, с тем, что те проблемы, которые возникали в ряде регионов из-за внеплановых ремонтов, удалось решить за счет перестройки поставок с других заводов. Это требовало времени, чтобы доставить топливо, а также чтобы оптимизировать распределение таким образом, чтобы насытить дефицитные регионы и не создать новые дефицитные регионы, потому что какие-то объемы надо было с привычных рынков снять и отправить на другие направления отметил Фролов

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после мер, принятых правительством. По его словам, правительство продолжает работу в постоянном штабном режиме совместно с федеральными органами власти, регионами и отраслевыми компаниями.