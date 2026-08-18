Цивилев: власти активно работают над обеспечением россиян топливом Цивилев заявил, что власти принимают меры из-за очередей на заправках

Москва18 авг Вести.Власти России активно работают над обеспечением граждан и экономики страны всеми видами топлива. Об этом заявил ИС "Вести" министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Главе Минэнерго был задан вопрос о том, что делается для предотвращения очередей на заправках. По его словам, власти прилагают для этого все усилия.

Конечно, мы активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации, нашу экономику всеми видами топлива сказал Цивилев

Ранее глава Минэнерго признал наличие очередей на заправках Москвы.