Глава Минэнерго назвал ситуацию с топливом в России непростой Цивилев назвал непростой ситуацию с топливом

Москва18 авг Вести.Ситуация с топливом в России непростая, нельзя сказать, что все вопросы в этой сфере решены. Об этом заявил ИС "Вести" министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, власти прилагают все усилия для обеспечения топливом россиян.

Ситуация непростая, непростая. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить наших людей сказал Цивилев

По словам главы Минэнерго, власти активно работают, чтобы обеспечить граждан и экономику страны всеми видами топлива.