Москва18 авгВести.Ситуация с топливом в России непростая, нельзя сказать, что все вопросы в этой сфере решены. Об этом заявил ИС "Вести" министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
По его словам, власти прилагают все усилия для обеспечения топливом россиян.
Ситуация непростая, непростая. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить наших людейсказал Цивилев
По словам главы Минэнерго, власти активно работают, чтобы обеспечить граждан и экономику страны всеми видами топлива.