Цивилев признал, что на московских АЗС есть очереди

Глава Минэнерго Цивилев признал наличие очередей на заправках Москвы Цивилев признал, что на московских АЗС есть очереди

Москва18 авг Вести.Бензин на заправках Москвы есть, но очереди сохраняются, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, отвечая на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева о ситуации на московских АЗС.

Бензин есть на бензиновой заправке, правда там очереди… Мы (Минэнерго) активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать сказал Цивилев

Сам министр признался, что ездит на дизеле и "заправляется спокойно", поскольку дизтопливо имеется в наличии на всех заправках.

Ранее сообщалось, что трудная ситуация с поставками топлива сохраняется в нескольких регионах страны.