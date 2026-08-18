Москва18 авгВести.Бензин на заправках Москвы есть, но очереди сохраняются, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев, отвечая на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева о ситуации на московских АЗС.
Бензин есть на бензиновой заправке, правда там очереди… Мы (Минэнерго) активно работаем, чтобы эту проблему ликвидироватьсказал Цивилев
Сам министр признался, что ездит на дизеле и "заправляется спокойно", поскольку дизтопливо имеется в наличии на всех заправках.
Ранее сообщалось, что трудная ситуация с поставками топлива сохраняется в нескольких регионах страны.