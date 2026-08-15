В нескольких областях страны сохраняется дефицит топлива Трудная ситуация с поставками топлива сохраняется в нескольких регионах

Москва15 авг Вести.В нескольких регионах страны сохраняется трудная ситуация с поставками топлива. Нефтяные компании работают над решением проблемы по увеличению поставок. Об этом говорилось на совещании по ситуации на внутреннем рынке топлива, которое провел вице-премьер Александр Новак с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряженная ситуация. Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС говорится в сообщении

На совещании особо отметили ситуацию с обеспечением топливом Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Республики Хакасия, Забайкальского края, Приморского края и Красноярского края.