Москва5 авг Вести.Проблемы с топливным обеспечением еще сохраняются в ряде российских регионов с преобладающим количеством независимых АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке.

Там сохраняются еще проблемы. Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки сказал он

В то же время вице-премьер подчеркнул, что топливо для проведения плановых осенних сельскохозяйственных работ в наличии. По словам Новака, топливные поставки аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли.