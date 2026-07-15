Новак заявил, что многие потребители топлива получают его напрямую с НПЗ

Новак заявил о разнообразном комплексе обеспечения топливом в РФ Новак заявил, что многие потребители топлива получают его напрямую с НПЗ

Москва15 июл Вести.Многие потребители топлива в регионах РФ получают его напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, либо с поставок железными дорогами с НПЗ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Многие потребители топлива получают его напрямую с нефтеперерабатывающих заводов, либо с поставок железными дорогами с НПЗ. Но большая часть, конечно, [получает топливо] через специальные нефтебазы, так называемые, производственные нефтяные объединения. А мелкие потребители, конечно, и частные потребители через автозаправочные станции сообщил Новак

Вице-премьер также перечислил причины, от которых зависит способ получения топлива.

Поэтому здесь комплекс возможностей обеспечения топливом - он разнообразный, и зависит от объемов, скажем так, крупности тех или иных компаний, или это крупные потребители, или мелкие. Есть разные варианты добавил он

Ранее Новак сообщил, что внутренний российский рынок начал наполняться дизельным топливом после введения ограничений на его экспорт.