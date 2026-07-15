Москва15 июл Вести.Заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей, важно обеспечивать топливом в приоритетном порядке. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести" после совещания по ситуации на топливном рынке РФ.

По его словам, это необходимо, чтобы ситуация с топливом не сказывалась на стоимости продуктов питания и их качестве.

Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось. Участвовали в работе также наши крупные торговые сети сегодня на штабе. И Минсельхоз, и Минэнерго вместе с компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать и поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке заявил Новак

Александр Новак провел в правительстве совещание, на котором в первую очередь обсудили снабжение сельхозпроизводителей в регионах дизельным топливом. По его словам, в обсуждении приняли участие губернаторы тех регионов, в которых сегодня активно проходит уборочная кампания, а также представители крупных агрохолдингов и торговых сетей.

Ранее Новак заявил, что запрет на экспорт бензина и дизеля из России нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения потребностей внутреннего рынка.