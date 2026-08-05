Москва5 авг Вести.Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли, этот вопрос обсудили в ходе совещания по ситуации на российском топливном рынке, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Особое внимание было сосредоточено на топливоснабжении сельхозтоваропроизводителей и ходе поставок нефтепродуктов... В рамках Северного завоза осуществляется транспортировка топлива в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов говорится в сообщении на сайте кабмина

В конце июля Новак заявил, что региональные операторы включены в доставку топлива сельхозпроизводителям.