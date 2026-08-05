Москва5 авгВести.Поставки топлива аграриям продолжаются в соответствии с потребностями отрасли, этот вопрос обсудили в ходе совещания по ситуации на российском топливном рынке, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.
Особое внимание было сосредоточено на топливоснабжении сельхозтоваропроизводителей и ходе поставок нефтепродуктов... В рамках Северного завоза осуществляется транспортировка топлива в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемовговорится в сообщении на сайте кабмина
В конце июля Новак заявил, что региональные операторы включены в доставку топлива сельхозпроизводителям.