Новак: региональные операторы включены в доставку топлива сельхозпроизводителям Новак: региональные операторы включены в доставку топлива сельхозпроизводителям

Москва21 июл Вести.Особое внимание правительство уделяет снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, учитывая тот факт, что идет уборочная кампания. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Министр отметил, что сегодня правительство с регионами и отраслевыми компаниями обсудило ситуацию на внутреннем рынке топлива. Особое внимание уделили снабжению сельхозтоваропроизводителей.

Мы еще раз подтвердили балансы по каждому региону, объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионы сказал он

По его словам, договорились и о том, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать баланс спроса и предложений между поставками нефтяных компаний и конкретными сельскохозяйственными компаниями.

Эта работа ведется в постоянном режиме вместе с Минэнерго, Минсельхозом, регионами, добавил Александр Новак.