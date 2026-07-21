Москва21 июлВести.Особое внимание правительство уделяет снабжению топливом сельскохозяйственных компаний, учитывая тот факт, что идет уборочная кампания. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
Министр отметил, что сегодня правительство с регионами и отраслевыми компаниями обсудило ситуацию на внутреннем рынке топлива. Особое внимание уделили снабжению сельхозтоваропроизводителей.
Мы еще раз подтвердили балансы по каждому региону, объемы поставок с конкретных нефтяных компаний в эти регионысказал он
По его словам, договорились и о том, что в работу будут включены региональные операторы, которые позволят обеспечивать баланс спроса и предложений между поставками нефтяных компаний и конкретными сельскохозяйственными компаниями.
Эта работа ведется в постоянном режиме вместе с Минэнерго, Минсельхозом, регионами, добавил Александр Новак.