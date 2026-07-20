Москва20 июл Вести.На 38 году жизни скончался известный фитнес-блогер Вадим Иванов, более известный под псевдонимом Do4a. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Умер один из самых известных фитнес-блогеров Вадим "do4a" Иванов. Ему было 37 лет говорится в публикации

В последние годы блогер не скрывал, что борется с серьезными проблемами со здоровьем - он пережил два инфаркта.

Иванов был одним из самых ярких популяризаторов. В своих материалах он рассказывал о силовых тренировках, спортивной фармакологии, подготовке атлетов. Позднее он запустил собственную линейку спортивного питания и одежды, а вокруг его проекта Do4a выросло одно из крупнейших фитнес-сообществ в СНГ.