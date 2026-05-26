В Бразилии при странных обстоятельствах умер блогер-бодибилдер СМИ: в Бразилии известный блогер-бодибилдер умер при странных обстоятельствах

Москва26 мая Вести.В Бразилии скоропостижно скончался 22-летний культурист и популярный блогер Ганли Габриэль, сообщает Daily Star.

Отмечается, что бодибилдера обнаружили без сознания на кухне собственной квартиры 23 мая, после чего в экстренном порядке доставили в больницу. Врачи не смогли спасти молодого человека.

Издание New York Post пишет, что начинающий бодибилдер ушел из жизни за несколько недель до одного из крупнейших турниров по бодибилдингу в Бразилии.

По данным телеканала CNN, рядом с телом культуриста обнаружили, предположительно, анаболические стероиды. Полиция продолжает расследование обстоятельств гибели Ганли.

По неподтвержденным данным бразильских СМИ, у спортсмена мог случиться приступ гипогликемии.

Это не первая смерть молодых бодибилдеров за последнее время. Так, в мае в Индии от сердечной недостаточности скончался миллионер Пратик Ядав, основавший две сети фитнес-клубов, а в феврале в Китае 26-летний бодибилдер Би Цзяци умер, предположительно, от обезвоживания во время сгонки веса.