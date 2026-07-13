Москва13 июл Вести.Ситуация с топливом в Москве больше выглядит, как психологическое обострение, а не реальная нужда. Об этом ИС "Вести" заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, очереди на заправках в столице становятся меньше.

То есть, видимо, люди все-таки начинают к этой ситуации привыкать, и вот этот некое обострение, больше психологическое обострение, чем реальная нужда. Оно сходит на нет, и люди привыкают, что топливо там, где есть, оно, собственно, есть, можно заправиться, в ограниченном режиме, но этого объема хватит, не надо каждый день ездить на заправку … Это касается московской ситуации, здесь, наверное, все-таки попроще, чем в других регионах сказал Пикин

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что ситуация на рынке топлива постепенно стабилизируется, ажиотаж на заправках снижается, в то время как правительство продумывает долгосрочные меры по развитию сети мини-НПЗ.