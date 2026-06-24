Москва24 июн Вести.Действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) могут сбить нервозность на рынке топлива в России, заявил ИС "Вести" руководитель лаборатории "Энергия будущего" МШУ "Сколково" Владимир Демидов.

ФАС продолжает ужесточать контроль не только над частными сетями АЗС, но и в принципе над всеми АЗС, которые продают топливо в Центральном регионе и на востоке страны. Поэтому, пожалуй, ФАС - это ключевой, наверное, инструмент, который позволяет убрать эту нервозность и показать ключевому потребителю, что ситуация сложная, но контролируемая