РБК: московские АЗС сообщили о лимитах и спросе на бензин РБК: АЗС Москвы фиксируют рост спроса и ограничения на бензин

Москва19 авг Вести.На московских автомобильных заправочных станциях (АЗС) зафиксировали рост спроса на топливо и ввели временные лимиты на отпуск бензина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на горячие линии топливных компаний.

По данным издания, в московской сети АЗС "Газпром нефть" сообщили об увеличении числа желающих заправиться. В компании уточнили изданию, что работают над стабилизацией ситуации.

В компании также подтвердили, что на АЗС временно действуют ограничения на продажу бензина и дизельного топлива – до 40 литров в бак. Возможность заправки бензина в канистры там рекомендовали уточнять непосредственно на конкретной станции.

По данным на вечер 18 августа, бензин АИ-95 в сети "Нефтьмагистраль" был доступен только на одной московской заправке. На горячей линии компании также посоветовали уточнять наличие дизельного топлива на конкретных АЗС.

В "Татнефти" сообщили, что на заправках сети действует лимит на отпуск бензина до 50 литров, а дизельного топлива – до 60 литров.

На горячей линии ЛУКОЙЛа рассказали, что на двух московских АЗС компании были в наличии бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. Еще на одной станции был доступен только дизель.

Корреспондент издания также сообщил об очередях на заправках в ночь на 19 августа и утром. По его данным, небольшая очередь наблюдалась на одной из АЗС ЛУКОЙЛа, где удалось заправиться бензином АИ-95. Очередь из автомобилей также была перед одной из заправок "Татнефти".

Издание обратилось за комментариями в пресс-центр ПАО "Газпром нефть", к представителям АЗС "Нефтьмагистраль" и сети АЗК "Трасса", а также в пресс-службы ПАО "Татнефть" и ЛУКОЙЛа.

18 августа министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил ИС "Вести", что ситуация с топливом в России остается непростой и не все проблемы в этой сфере решены. По его словам, власти делают все возможное, чтобы обеспечить россиян топливом.