Москва19 авг Вести.Россия уже начала импорт топлива, также приняты необходимые нормативно-правовые акты для возможности выпуска топлива более низкого экологического класса. Об этом сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо. более низкого класса - Евро-2, Евро-3, Евро-4 сказал Новак

Ранее вице-премьер выразил надежду на то, что в ближайшее время ряд российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выйдет из ремонта.