Москва19 авгВести.Правительство России рассчитывает на выход из ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что должно значительно улучшить ситуацию с топливом в стране. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.
Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшитсясказал Новак
Ранее 19 августа президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству принять меры по восстановлению поврежденных при атаках противника логистических и складских мощностей.