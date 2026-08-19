Новак: рассчитываем на выход ряда НПЗ из ремонта в ближайшее время

Новак: кабмин рассчитывает, что ряд НПЗ выйдет из ремонтов в ближайшее время Новак: рассчитываем на выход ряда НПЗ из ремонта в ближайшее время

Москва19 авг Вести.Правительство России рассчитывает на выход из ремонтов ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что должно значительно улучшить ситуацию с топливом в стране. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится сказал Новак

Ранее 19 августа президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству принять меры по восстановлению поврежденных при атаках противника логистических и складских мощностей.