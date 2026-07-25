Новак: ситуация на АЗС стала значительно лучше, ряд НПЗ вошел в работу

Новак: ряд НПЗ вышел из ремонтов, ситуация с топливом на АЗС улучшилась Новак: ситуация на АЗС стала значительно лучше, ряд НПЗ вошел в работу

Москва25 июл Вести.Ряд российских нефтеперерабатывающих заводов вышел из ремонтов, ситуация с обеспечением топлива на АЗС улучшилась, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс (спроса и предложения) сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках сказал Новак

По его словам, которые приводят "Известия", северный завоз обеспечивается в полном объеме.

В четверг, 23 июля, сообщалось, что Новак поручил властям и бизнесу России изучить вопрос снятия ограничений на отпуск менее 50 литров бензина в руки на АЗС.