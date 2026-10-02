Власти готовят меры поддержки НПЗ, в том числе перенос сроков их модернизации Новак: готовятся меры по поддержке НПЗ, включая перенос сроков модернизации

Москва2 окт Вести.Российские власти прорабатывают меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, включая перенос сроков их модернизации по согласованию с Минэнерго, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак в пятницу выступил на правительственном часе в Совете Федерации.

Он отметил, что прорабатываются меры поддержки тех заводов, которые по объективным причинам не укладываются в график по модернизации и в соглашения, подписанные с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой.

...Мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок (модернизации - прим. ред.) был перенесен, и наши нефтеперерабатывающие заводы имели возможность закончить работу по модернизации заявил Новак

Ранее вице-премьер отмечал, что крупные нефтяные компании сдерживают рост цен на топливо в рознице в пределах, близких к уровню инфляции.