Москва2 октВести.Российские власти прорабатывают меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, включая перенос сроков их модернизации по согласованию с Минэнерго, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак в пятницу выступил на правительственном часе в Совете Федерации.
Он отметил, что прорабатываются меры поддержки тех заводов, которые по объективным причинам не укладываются в график по модернизации и в соглашения, подписанные с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой.
...Мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок (модернизации - прим. ред.) был перенесен, и наши нефтеперерабатывающие заводы имели возможность закончить работу по модернизациизаявил Новак
Ранее вице-премьер отмечал, что крупные нефтяные компании сдерживают рост цен на топливо в рознице в пределах, близких к уровню инфляции.