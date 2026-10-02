Новак заявил о проведении большой работы по усилению защиты НПЗ в России

Новак: проведена большая работа по усилению защиты НПЗ в России Новак заявил о проведении большой работы по усилению защиты НПЗ в России

Москва2 окт Вести.Проведена большая работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации и оценил ущерб от постоянных атак на заводы как ставший значительно ниже.

Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты сказал вице-премьер

По данным Новака, ущерб от постоянных атак на заводы значительно ниже. Также он заявил, что создана "пассивная защита, отвечающая моделям угроз", и силена активная защита средствами противовоздушной обороны. Кроме того, по заявлению Новака, нефтяные компании научились быстрее вводить НПЗ в строй после атак.

Он также проинформировал, что российские власти сейчас прорабатывают меры по поддержке НПЗ и переносу сроков их модернизации.

Ранее Новак заявил, в частности, что уровень безработицы в России сохранился на историческом минимуме в 2,2%.