Новак назвал напряженной ситуацию с атаками на российские НПЗ Новак: ситуация с атаками на российские НПЗ остается напряженной

Москва2 окт Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в ночь на 2 октября средства противовоздушной обороны (ПВО) отбили атаки на четыре российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), он назвал ситуацию напряженной. Соответствующие заявления вице-премьер сделал во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Ситуация, как я хотел бы отметить, остается достаточно напряженной, вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака, мы фактически отбили все сказал он

Зампредседателя правительства добавил, что технологическое оборудование предприятий не пострадало, но на одном из них сейчас проводится оценка причиненного ущерба.

Новак также заявил, в частности, что атак на НПЗ стало меньше.