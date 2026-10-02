Новак: минувшей ночью были отражены атаки на четыре российских НПЗ

Новак: ночью были отражены атаки на четыре российских НПЗ Новак: минувшей ночью были отражены атаки на четыре российских НПЗ

Москва2 окт Вести.В ночь на пятницу, 2 октября, были атакованы четыре российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), атаки были фактически отражены. Такое заявление вице-премьер России Александр Новак в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака. Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия сообщил зампредседателя правительства

Вице-премьер назвал ситуацию достаточно напряженной.

1 октября президент России Владимир Путин сообщал, что РФ потеряла около 1% ВВП из-за ударов ВСУ по НПЗ.