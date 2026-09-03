Новак сообщил, что системы защиты объектов бизнеса от атак ВСУ стали серьезнее Новак: системы защиты объектов бизнеса от атак ВСУ стали более серьезными

Москва3 сен Вести.Модель угроз со стороны Вооруженных сил Украины меняется, поэтому системы защиты объектов бизнеса стали более серьезными, сообщил в интервью ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак.

По его словам, используется и пассивная защита в виде определенных сооружений, и активная.

Мы не будем подробности говорить. Поскольку это достаточно щепетильная информация. Но в целом есть пассивная защита, есть активная защита. Пассивная, связана с созданием определенных инженерных сооружений, которые не позволяют атаковать основное оборудование. Вот, соответствующие рекомендации до компаний доведены, Минэнерго их разработало. Сейчас компании активно этим занимаются. Они и ранее этим занимались, но модель угроз меняется, поэтому сегодня это более серьезная система заявил Новак

Он также отметил эффективность принимаемых мер по защите бизнеса от атак ВСУ.