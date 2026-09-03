Новак: траты бизнеса на защиту своих объектов не отразятся на потребителе

Новак рассказал, как отразится на ценах на топливо трата компаний на защиту НПЗ Новак: траты бизнеса на защиту своих объектов не отразятся на потребителе

Москва3 сен Вести.Расходы российских компаний на защиту своих объектов не будут отражаться на ценах для потребителей, в частности, на стоимости топлива. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Нет, это не будет отражаться, это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях - для вертикальных интегированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию и цены растут примерно на уровне инфляции подчеркнул Новак

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках ВЭФ, заявил, что российские компании приступили к работе по защите нефтеперерабатывающих заводов, и эта деятельность уже приносит результаты.