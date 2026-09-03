Мантуров: кабмин старается избегать нагрузки на бизнес при защите инфраструктуры

Правительство РФ старается избегать нагрузки на бизнес при защите инфраструктуры Мантуров: кабмин старается избегать нагрузки на бизнес при защите инфраструктуры

Москва3 сен Вести.Российское правительство старается найти баланс во избежание нагрузки на бизнес при защите инфраструктуры. Об этом сообщил ИС "Вести" вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он ответил на вопрос, удастся ли найти баланс во избежание нагрузки на бизнес.

Мы это стараемся делать, обязательно указал Мантуров

Ранее вице-премьер назвал задачи по развитию торговли в России. По его словам, необходимо активно работать над совершенствованием регулирования в торговле с учетом технологических вызовов времени.