Москва3 сенВести.Российское правительство старается найти баланс во избежание нагрузки на бизнес при защите инфраструктуры. Об этом сообщил ИС "Вести" вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он ответил на вопрос, удастся ли найти баланс во избежание нагрузки на бизнес.
Мы это стараемся делать, обязательноуказал Мантуров
Ранее вице-премьер назвал задачи по развитию торговли в России. По его словам, необходимо активно работать над совершенствованием регулирования в торговле с учетом технологических вызовов времени.