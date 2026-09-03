Москва3 сен Вести.Работа по защите критической инфраструктуры РФ ведется уже не первый год и активно продолжается на сегодняшний день. Об этом ИС "Вести" сообщил вице-премьер Денис Мантуров.

Он рассказал о существовании утвержденных региональных планов, которые согласовывались единым национальным центром.

Во-первых, она выстраивается, эта работа, и уже не первый год. Для этого есть утвержденные региональные комплексные планы, которые направлялись и согласовывались единым национальным центром, который возглавляет Сергей Семенович Собянин, и по отраслям, по тем направлениям, которые имеют свою специфику, каждая отрасль, каждое предприятие, действительно определенные особенности по требованиям. Соответственно, работа эта комплексная продолжается, уже в том числе в рамках утвержденной подкомиссии, которую возглавляю я, и в нее входят уже отраслевые штабы, которые возглавляются моими коллегами Григоренко и Новаком сказал Мантуров

Также Мантуров заявил, что кабмин старается избегать нагрузки на бизнес при защите инфраструктуры.

Ранее вице-премьер объяснил указ Путина о защите критической инфраструктуры - по его словам, это позволит государству полностью временно брать на себя решение задач по обеспечению защиты предприятий от террористических атак.