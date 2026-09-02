Москва2 сен Вести.Крупные промышленные компании и другие предприятия России интегрируются в зонально-объектовую систему противовоздушной обороны и принимают участие в обеспечении безопасности объектов. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

По словам Мантурова, создание самостоятельных комплексов обнаружения, оповещения и отражения атак, функционирующих за пределами системы Минобороны России, нецелесообразно. Такой вариант, отметил он, не обеспечил бы необходимой эффективности и мог бы создать дополнительные риски.

Сейчас промышленные и другие крупные предприятия включаются в зонально-объектовую систему ПВО и участвуют в решении задач по защите объектов сказал Мантуров

Первый вице-премьер подчеркнул, что отдельное функционирование систем обнаружения и противодействия угрозам вне контура Министерства обороны невозможно. По его оценке, подобная модель была бы недостаточно эффективной и небезопасной.

В то же время крупные промышленные и иные предприятия уже подключаются к единой зонально-объектовой системе ПВО. В рамках этого механизма они принимают участие в мероприятиях, направленных на защиту объектов от возможных угроз.

Вечером 1 сентября Минобороны РФ сообщило о 109 беспилотниках, сбитых ПВО в течение дня.