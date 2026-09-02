Новак: речи о сокращении квот ОПЕК+ не идет, на рынке нефти дефицит Новак: речи о сокращении квот ОПЕК+ не идет

Москва2 сен Вести.ОПЕК+ не планирует новых сокращений добычи нефти, спрос на нефть в мире восстанавливается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его мнению, в текущей ситуации, складывающейся на мировом нефтяном рынке, речь не идет о том, чтобы сокращать добычу.

Мы видим, что рынок и так дефицитный. Поэтому мы принимали решения в последние месяцы в том, чтобы наоборот увеличить объемы добычи и квоты, которые были сокращены в рамках добровольных ограничений заявил он

По оценкам экспертов ОПЕК, добавил Александр Новак, спрос на нефть восстанавливается.