Москва2 сенВести.ОПЕК+ не планирует новых сокращений добычи нефти, спрос на нефть в мире восстанавливается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
По его мнению, в текущей ситуации, складывающейся на мировом нефтяном рынке, речь не идет о том, чтобы сокращать добычу.
Мы видим, что рынок и так дефицитный. Поэтому мы принимали решения в последние месяцы в том, чтобы наоборот увеличить объемы добычи и квоты, которые были сокращены в рамках добровольных ограниченийзаявил он
По оценкам экспертов ОПЕК, добавил Александр Новак, спрос на нефть восстанавливается.