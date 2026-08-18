Новак обсудил на совещании ситуацию на внутреннем рынке топлива

Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива Новак обсудил на совещании ситуацию на внутреннем рынке топлива

Москва18 авг Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива, сообщили в аппарате вице-премьера.

Новак провёл совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Государственной Думы, регионов, отраслевых компаний говорится в сообщении

Отмечается, что обсуждалась ситуация с обеспечением топливом внутреннего рынка, в том числе в регионах с наиболее напряженной обстановкой.

Отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия указано в сообщении

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев признал наличие очередей на заправках Москвы.