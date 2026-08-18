Москва18 авгВести.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива, сообщили в аппарате вице-премьера.
Новак провёл совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Государственной Думы, регионов, отраслевых компанийговорится в сообщении
Отмечается, что обсуждалась ситуация с обеспечением топливом внутреннего рынка, в том числе в регионах с наиболее напряженной обстановкой.
Отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовияуказано в сообщении
Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев признал наличие очередей на заправках Москвы.