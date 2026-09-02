Москва2 сен Вести.Рынок топлива получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов, некоторые из них заработали без ремонта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Ситуация [на рынке топлива] на этой неделе более стабильная, чем на прошлой, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд заводов вышел в работу без ремонтов. Поэтому надеемся, что и дальше также будет ситуация развиваться, держим на контроле, мониторим вместе с компаниями, с нашим федеральным органом и исполнительной властью сказал Новак

Ранее в ЦБ отметили, что ожидают прояснения ситуации на топливном рынке РФ к октябрю.