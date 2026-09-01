ЦБ РФ: к октябрю ситуация на рынке топлива станет более предсказуемой

В ЦБ ожидают, что ситуация на топливном рынке РФ станет понятнее к октябрю ЦБ РФ: к октябрю ситуация на рынке топлива станет более предсказуемой

Москва1 сен Вести.Банк России исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрю. Об этом заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, сейчас делать какие-либо выводы преждевременно.

К концу октября, когда у нас будет опорное заседание (совета директоров по ключевой ставке – прим. ред.), я думаю, что ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой сказал Тремасов

31 августа вице-премьер России Александр Новак призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры, чтобы не допустить дефицит топлива.