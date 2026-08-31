Москва31 авгВести.Вице-премьер России Александр Новак призвал власти своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры, чтобы не допустить дефицит топлива. Это следует из сообщения правительства РФ по итогам штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов в стране.
Александр Новак призвал участников совещания действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынкеуказано в сообщении
Заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов Новак провел в понедельник, 31 августа.