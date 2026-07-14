Заботкин заявил, что ЦБ не вправе "закрывать глаза" на топливные цены в России

ЦБ не вправе "закрывать глаза" на топливные цены, заявили в регуляторе Заботкин заявил, что ЦБ не вправе "закрывать глаза" на топливные цены в России

Москва14 июл Вести.Банк России не вправе "закрыть глаза" на топливные цены в РФ. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в канале финансового регулятора в мессенджере MAX.

По его словам, ЦБ исходит из того, что принимаемые российским правительством меры обеспечат нормализацию ситуацию на рынке топлива.

"Закрыть глаза" на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе отметил Заботкин

Он добавил, что при проведении выверенной денежно-кредитной политики Банк РФ по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в следующем году.

Ранее Заботкин рассказал, что ситуация на российском рынке топлива окажет влияние на ВВП РФ во II квартале, но отрицательных значений не ожидается.