Новак уверен, что предприятия ТЭК усилят защиту своих объектов Новак выразил уверенность, что компании ТЭК усилят защиту своих объектов

Москва3 сен Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с журналистами выразил надежду, что предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) начнут усиленно работать над обеспечением защиты своих объектов.

Он отметил, что отношение компаний к безопасности серьезно изменилось после выхода указа о временном управлении объектами критической инфраструктуры.

Указ только вышел, и указ носит такой стимулирующий характер, чтобы компании обращали внимание и более усиленно занимались защитой объектов. Это касается не только объектов энергетики, а объектов хозяйствующих субъектов всей экономики. Поэтому уверен, что, как работали компании, будут еще более усиленно работать над обеспечением защиты своих объектов заявил Новак

Также Новак сообщил о выделении значительных средств на защиту нефтеперерабатывающих заводов.