Новак сообщил о выделении значительных средств на защиту российских НПЗ

Новак: на защиту российских НПЗ выделены значительные средства Новак сообщил о выделении значительных средств на защиту российских НПЗ

Москва3 сен Вести.На защиту российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) выделены большие средства. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в ответ на вопрос ИС "Вести".

Он отказался раскрывать сумму, однако заверил, что это "значительные" средства.

В целом, это, конечно, значительные средства. Я цифры называть не буду, но понятно, что это объекты иногда капитального характера, иногда объекты некапитального, и это средства, которые предприятия сегодня вынуждены дополнительно тратить, использовать сказал Новак

Также Новак сообщил, что расходы на защиту российских НПЗ являются оправданными.