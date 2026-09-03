Москва3 сенВести.Выделение российскими предприятиями, в том числе нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), средств на свою защиту от атак украинских дронов оправдано и окупаемо, заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.
В целом, это, конечно, значительные средства… Но это все равно с точки зрения выгоды окупаемо, поскольку работа предприятий всегда, скажем, более эффективна, чем если оно простаивает. Поэтому в настоящий момент такие издержки есть, и от них никуда не деться, но это оправданные расходы, которые необходимо компаниям обеспечивать в текущий момент, в текущей ситуациисказал Новак
Ранее Новак заявил, что российские власти намерены сбалансировать спрос и предложение топлива в стране за счет роста производства НПЗ, а также дополнительных поставок импортного бензина.