Новак рассказал, что поможет сбалансировать рынок топлива в России Новак: рынок топлива РФ будет сбалансирован за счет роста производства НПЗ

Москва3 сен Вести.Власти России намерены сбалансировать спрос и предложение топлива в стране за счет роста производства НПЗ, а также дополнительных поставок импортного бензина. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в комментарии ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что власти намерены и в дальнейшем обеспечивать мониторинг и балансировку рынка.

Будем дальше обеспечивать мониторинг и балансировку рынка, в том числе и за счет не только увеличения производства на внутреннем рынке, но и дополнительных объемов поставок с зарубежных рынков указал Новак

2 сентября в интервью ИС "Вести" Новак сообщил, что рынок топлива уже получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Он отметил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой. Говоря о приобретении топлива у зарубежных партнеров, Новак заметил, что поставки идут из дружественных России стран.