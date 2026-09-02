Новак сообщил, что РФ продолжает закупать топливо у зарубежных партнеров

Новак: РФ продолжает импорт бензина, дизеля и авиакеросина Новак сообщил, что РФ продолжает закупать топливо у зарубежных партнеров

Москва2 сен Вести.Россия продолжает приобретать топливо у зарубежных партнеров, эти поставки в том числе позволяют закрыть потребности российского рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Зампред правительства ответил на вопрос о том, приобретает ли Россия топливо у зарубежных партнеров.

И бензин, и дизель, и авиакеросин. Мы частично закрываем внутренний рынок и за счет поставок из-за рубежа в текущей ситуации сказал он

Новак подчеркнул, что поставки идут из дружественных России стран. Также ранее он отмечал, что рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов.